Рух у центрі столиці ввечері 15 листопада теж скований заторами.

Під час повітряної тривоги в Києві тривалістю чотири години на дорогах столиці утворилися затори, які спостерігаються й наразі. А таксисти, користуючись ситуацією, коли рух "червоною гілкою" метро зупиняли, накрутили ціни на поїздки.

Відеоодобірку заторів у Києві публікує Телеграм-канал "Киевский движ". Так, за його інформацією, проспект Бажана паралізований повністю, Північний міст стоїть, рух у центрі Києва теж скований заторами.

Через обстріли РФ було ухвалено рішення зупинити рух підземки "червоною гілкою". Згодом, після відбою тривоги, з'явилася заява мера столиці Кличка, що метро відновить роботу у звичному режимі. На деяких підземних стаціях, де зібралося багато людей, висадку пасажирів відновлюють поступово.

Відео дня

Так, через скупчення людей на станціях метро, які працювали як укриття, червоною лінією поїзди метро курсували від станції "Академмістечко" до станції "Арсенальна", проте висадка пасажирів далі станції "Політехнічний інститут" не здійснювалась. Зелена лінія метро курсувала від станції "Сирець" до станції "Дружби народів", а також від "Осокорків" до "Червоного хутора". Синя лінія метро курсувала у звичайному режимі.

Через те, що рух метро було обмежено, на дороги Києва вийшло більше таксистів. Тож і ціни на їхні послуги миттєво злетіли до небес. Так, щоб дістатися з правого берега на лівий доведеться викласти не одну сотню гривень.

Ракетна атака на Київ 15 листопада 2022 року

Вдень 15 листопада Російська Федерація завдала масштабного ракетного удару по Україні. Прильоти зафіксовані у багатьох містах. Унаслідок влучання в об'єкти критичної інфраструктури запроваджено аварійні відключення світла.

У Києві унаслідок удару Росії загинула одна людина. Влучання зафіксовані у Печерському районі міста. На місці працюють рятувальники.

За попередньою інформацією, у Києві 15 листопада збито чотири російські ракети.

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