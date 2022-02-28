Автомобілі, які пересуваються в смузі громадського транспорту, будуть вважатися диверсантами.

В КМДА нагадали київським водіям про заборону займати смугу громадського транспорту.

"Автомобілі, що рухаються смугою громадського транспорту, будуть вважатися транспортом диверсійно-розвідувальних груп! Реагування буде відповідним", - йдеться в повідомленні. Такі заходи прийняті через введення суспільного становища.

Користуватися смугою для громадського транспорту дозволено машинам швидкої допомоги, військовій техніці, автомобілям зі спецвантажем і громадському транспорту.

Вас також можуть зацікавити новини: