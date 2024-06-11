Компанія Hyundai вперше показала найдешевший електромобіль: як виглядає (фото)

За чутками, корейці планують продавати Hyundai Inster за ціною менше 20 тисяч євро, що зробить його найдешевшим електромобілем бренду.

Компанія Hyundai Motor презентувала сьогодні перші офіційні тизерні зображення свого нового субкомпактного електромобіля A-сегменту, який отримав назву Inster. Про це повідомляє офіційний сайт компанії-виробника.

І хоча новий електромобіль залишається "‎у тіні"‎, можна помітити, що його силует такий самий, як у бензинового Hyundai Casper. Можна бачити круглі світлодіодні денні ходові вогні та піксельні покажчики поворотів. На тизерах також показаний порт для заряджання, який знаходиться спереду.

Компанія не опублікувала фото інтер'єру Inster, але шпигунські знімки демонструють, що він запозичив багато елементів у Casper, включаючи великий центральний інформаційно-розважальний екран та триспицеве кермо.

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Повідомляється, що новий електромобіль зможе проїхати 355 км без підзарядки. Інші його характеристики поки що тримають у секреті. Повноцінний дебют електричного авто відбудеться на виставці Busan International Mobility Show, яка почнеться у кінці червня.

За чутками, корейці розраховують продавати Inster за ціною менше 20 тис євро, що зробить його небезпечним конкурентом для Citroen e-C3 і Dacia Spring, які також відрізняються низькою вартістю.

Світ електромобілів – що цікавого

Раніше стало відомо, що у минулому місяці автопарк України поповнили 4113 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). У порівнянні з травнем 2023 року попит на електричні авто зріс майже на 70%.

До топ-5 найбільш популярних нових електромобілів травня потрапили Volkswagen ID.4, Honda M-NV, Nissan Ariya, BYD Song Plus та Zeekr 001.

Нагадаємо, що переможцем престижної премії World Car of the Year 2024 став електричний Kia EV9, який також здобув перемогу в номінації "найкращий електромобіль".

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