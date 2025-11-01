Для українців впровадять безкоштовні подорожі залізницею на 3 тисячі кілометрів

За словами Володимира Зеленського, запрацює нова програма, яка отримала назву УЗ-3000.

Президент України Володимир Зеленський доручив напрацювати програму безкоштовних подорожей залізничними шляхами України для всіх українців. Зокрема, кожен зможе проїхати 3 тисяі кілометрів.

Про це глава держави сказав у зверненні до українців.

"Я доручив пропрацювати спеціальну програму транспортної підтримки для всіх українців, і є вже пропозиції від Укрзалізниці – УЗ-3000. Три тисячі кілометрів, щоб кожен зміг безкоштовно в межах України обрати залізничні маршрути: Львів – Київ, Київ – Дніпро, будь-які інші. Три тисячі кілометрів безкоштовно", - наголосив Зеленський.

Як додав президент, відповідна програма зараз пропрацьовується, і, оскільки Українська держава "підтримує сферу пасажирських перевезень, компанія має дати відчутну відповідь людям – кошти, які використовуються, реально служать суспільству".

"Укрзалізниця" стає ціллю ворога

Як повідомляв УНІАН, цього року залізниця серйозно страждає від російських масованих ударів. Російські загарбники намагаються цілити по залізничній інфраструктурі і навіть рухомим залізничним складам. Через атаки на інші інфраструктурні об’єкти, зокрема, енергетичні, часто відбуваються затримки у русі поїздів.

