Президент України Володимир Зеленський 1 листопада оголосив про програму "Зимової підтримки" українців, яка, зокрема, включає безкоштовні подорожі залізницею на 3 тисячі кілометрів. В "Укрзалізниці" прокоментували цю ініціативу та пояснили, чому обрали саме таку цифру.

"Розповідаємо відразу, чому саме 3,000 км: це дорівнює подорожі туди-зворотно найдовшим на сьогодні рейсом по Україні! Ми хочемо, щоб доступно відкрити нашу країну міг кожен, навіть якщо це мандрівка з одного краю нашої країни в інший", - пояснили в УЗ.

В компанії повідомили, що всі деталі програми будуть оприлюднені найближчим часом.

Також в УЗ переконані, що ця програма допоможе розвантажити пікові періоди та знизити ажіотаж на квитки.

"Вона стимулюватиме подорожі в непікові періоди", - зазначили в УЗ.

З середини літа спостерігається сплеск російських атак на залізницю. За словами віцепрем'єр-міністра з відновлення та розвитку Олексія Кулеби, тільки з серпня було здійснено 300 атак на залізничну інфраструктуру, що становить близько 10 атак на тиждень.

Змінився й підхід окупантів. Маючи на озброєнні доволі точні дрони Shahed, вони почали обирати мішенню окремі локомотиви. Потяги особливо вразливі до нової технології, оскільки вони відносно повільні і рухаються за передбачуваними маршрутами.

