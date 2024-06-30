Військовослужбовці в разі відсутності квитків у вільному продажі можуть залишити заявку через спеціальний онлайн-сервіс.

Понад 30 000 українських захисників та захисниць скористались сервісом замовлень квитків на потяги для військовослужбовців з моменту його запуску. Про це в Telegram повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

Зазначається, що влітку збільшується попит на квитки. Водночас військовослужбовці, а також члени родин поранених (коли останніх перевозять медичними поїздами) в разі відсутності квитків у вільному продажі можуть залишити заявку через спеціальний онлайн-сервіс.

Забронювати квитки можливо на певний перелік поїздів, які прямують з/до міст, наближених до зони ведення бойових дій. Залишити заявку потрібно не пізніше ніж за 6 годин до відправлення поїзда з початкової станції.

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Викупити заброньований квиток можна в касі вокзалу не пізніше ніж за годину до відправлення поїзда, предʼявивши касиру військовий квиток/посвідчення офіцера. Рідні поранених військовослужбовців повинні показати оригінал чи копію посвідчення УБД пораненого родича, а також документ, що підтверджує спорідненість 1 ступеню.

"Укрзалізниця" – останні новини

Раніше УНІАН писав, що "Укрзалізниця" призначила додаткові потяги на популярні напрямки. Квитки на потяги доступні на традиційних ресурсах перевізника.

"Укрзалізниця" зменшує кількість приміських поїздів по всій Україні через ситуацію з енергопостачанням. Пасажирам радять уточнювати інформацію про рух електропоїздів у касах, довідкових службах, на офіційних сайтах УЗ та регіональних філій.

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