У Південній Кореї оштрафували пасторів, які влаштували гучну проповідь у літаку

Один із пасторів ходив проходом та кричав пасажирам, що вони "потраплять до пекла", якщо не вірять в Ісуса.

У Південній Кореї суд оштрафував двох пасторів за галасливу проповідь на борту літака. Кожному присудили штраф у 724 долари.

Як пише The Independent, пастори віком за 60 років 12 березня летіли внутрішнім рейсом. Під час польоту вони почали гучно проповідувати, стоячи в проході та вступаючи в суперечки з пасажирами, які протестували проти спричинених ними перешкод.

"Ви потрапите до пекла, якщо не вірите в Ісуса", – кричав один із них пасажирам, коли бортпровідники намагалися зупинити його та змусити сісти.

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Інший пастор приєднався до нього, вигукуючи "Алілуя, ви потрапите до пекла", та ходячи туди-сюди проходом. Коли член екіпажу підійшов до пасторів із попередженням, один із них крикнув у відповідь: "Не намагайтеся читати мені лекції".

Інцидент тривав 13 хвилин. У зв’язку з тим, що пастори ігнорували неодноразові попередження членів екіпажу та пасажирів, про таку поведінку повідомили суду. Самі ж проповідники відкинули звинувачення.

18 серпня Південний районний суд Сеула визнав їх винними у порушенні закону про авіаційну безпеку, а їх поведінку було встановлено як деструктивну. Згідно з законом Південної Кореї про авіаційну безпеку, пасажирів, що порушують правила, можуть стримувати за допомогою електрошокерів та мотузок, а після приземлення проти них може бути розпочато розслідування.

Інциденти в авіації – останні новини

Як повідомляв УНІАН, у Бразилії легкомоторний Cirrus SR22 зазнав аварії після відмови двигуна, але пілоту вдалося врятуватися. Він активував парашутну систему порятунку CAPS (Cirrus Airframe Parachute System), яка дає змогу плавно спустити на землю весь літак за допомогою парашута. На відміну від військових систем катапультування, пілот при цьому не залишає літак.

Додамо, що у липні стався нещасний випадок на борту літака Ryanair, коли пасажила рейсу між Грецією та Німеччиною ледь не витягло назовні через розбите вікно. Як встановила комісія, вікно було розбито рештками двигуна. Той вийшов з ладу через попадання птаха усередину та зношеність металу.

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