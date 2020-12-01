Влада повинна вирішити, що буде працювати – наземний транспорт чи підземка.

У Київському метрополітені поки не отримували документів про нові правила роботи під час карантину, в тому числі під час можливого локдауну з 23 грудня по 15 січня. Метро працює в звичайному режимі.

Про це повідомила сайту "Сьогодні" Наталія Макогон, заступник начальника Київського метрополітену.

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"Поки ми не отримували ніяких документів про закриття метрополітену через локдаун. Постанови з таким рішенням поки немає. Метрополітен Києва працює в звичайному режимі. Як тільки з'явиться таке рішення - будемо його виконувати", - сказала вона.

У Держпродспоживслужбі кажуть, що про плани уряду теж знають з новин, але коментувати потрібно документ, якого поки немає.

"Всі дати про введення локдауну повинні бути узгоджені з бізнесом і про це повинні бути заздалегідь попереджені всі суб'єкти. Що ж стосується роботи метрополітену, то якщо вводиться локдаун, проводяться і обмежувальні заходи з роботи транспорту", - розповів Олег Рубан, Голова Держпродспоживслужби Києва.

За його словами, транспорт повинен забезпечити роботу всіх стратегічно важливих підприємств міста. А вже в залежності від необхідності влада повинна ухвалювати рішення, що буде працювати – наземний транспорт чи метрополітен.

"Це не питання одного дня. Наприклад, можливий варіант роботи метрополітену в ранкові та у вечірні години, щоб забезпечити життєдіяльність міста. Все це необхідно аналізувати і приймати рішення вже після того, як рішення про введення локдауну буде ухвалено на рівні уряду. Тоді воно буде обговорюватися на всіх рівнях і з усіма відповідальними організаціями", - додає Олег Рубан.

Як відомо, мер Києва не в захваті від того, що через введення локдауну можуть зупинити роботу міського громадського транспорту, в тому числі метрополітену. Київський мер вже висловився, що він проти закриття метрополітену на час введення локдауну.

Локдаун в Україні: що відомо

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Автор: УНІАН