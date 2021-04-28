Поліцейські контролюватимуть дотримання учасниками заходу правопорядку, карантинних вимог та використання забороненої символіки.

Поліція попереджає про обмеження рух транспорту у центрі Києва у зв’язку з проведенням маршу з нагоди 76-ї річниці створення Першої української дивізії Української національної армії «Галичина».

Як інформує Відділ комунікації столичної поліції, сьогодні у центрі столиці заплановано проведення ходи з площі Арсенальної до Майдану Незалежності.

"Тож за маршрутом слідування колони буде частково обмежуватися рух транспорту на вулиці Грушевського, Кріпосному провулку та вулиці Інститутській. Тому просимо водіїв завчасно планувати маршрути руху з урахуванням вищезазначеної інформації", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається також, що поліцейські контролюватимуть дотримання учасниками правопорядку, карантинних вимог та використання забороненої символіки.

Марш на честь створення дивізії "Галичина" у Києві

На Арсенальній площі у Києві розпочинається Марш вишиванок, присвячений до 76-ї річниці створення Першої української дивізії Української національної армії «Галичина».

На площі зібралося близько 100 учасників заходу. Вони шикуються в колону, щоб пройти на Майдан Незалежності.

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Автор: Інна Андаліцька