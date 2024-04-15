Впродовж першого кварталу 2024 року українці придбали близько 4,2 тис. легкових авто, ввезених з Китаю.
Як повідомляє "Укравтопром", у порівнянні з аналогічним періодом минулого року попит на авто китайського виробництва збільшився на 75%.
З цієї кількості:
- нових - майже 3 тис. авто (+114%);
- вживаних - близько 1,2 тис. авто (+21%).
Таким чином у першому кварталі автомобілі китайського походження охопили 18% ринку нових легковиків. А в сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка цих авто становила 2%.
Зазначається, що абсолютною більшістю легковиків з КНР були електромобілі - 85%.
Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження
- Volkswagen iD.4 - 750 авто;
- Honda eNS1 - 255;
- BYD Song Plus - 227;
- Nissan Ariya - 189;
- Geely Atlas Pro - 164.
Топ-5 вживаних легковиків з Китаю
- Volkswagen iD.4 - 350 авто;
- Nissan Ariya - 103;
- Honda eNS1 - 99;
- Toyota bZ4X - 70;
- Volkswagen ID.6 - 48.
Український ринок авто - останні новини
11 квітня стало відомо, що в першому кварталі 2024 року автопарк України було поповнено на понад 4,7 тисячі гібридними легковими авто, що на 59% більше, ніж торік.
12 квітня повідомлялося, що за підсумком І кварталу цього року Київ, Київська, Дніпропетровська, Львівська, та Одеська області стали найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні.