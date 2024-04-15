Найпопулярніші моделі навів "Укравтопром".

Впродовж першого кварталу 2024 року українці придбали близько 4,2 тис. легкових авто, ввезених з Китаю.

Як повідомляє "Укравтопром", у порівнянні з аналогічним періодом минулого року попит на авто китайського виробництва збільшився на 75%.

З цієї кількості:

нових - майже 3 тис. авто (+114%);

вживаних - близько 1,2 тис. авто (+21%).

Таким чином у першому кварталі автомобілі китайського походження охопили 18% ринку нових легковиків. А в сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка цих авто становила 2%.

Відео дня

Зазначається, що абсолютною більшістю легковиків з КНР були електромобілі - 85%.

Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження

Volkswagen iD.4 - 750 авто; Honda eNS1 - 255; BYD Song Plus - 227; Nissan Ariya - 189; Geely Atlas Pro - 164.

Топ-5 вживаних легковиків з Китаю

Volkswagen iD.4 - 350 авто; Nissan Ariya - 103; Honda eNS1 - 99; Toyota bZ4X - 70; Volkswagen ID.6 - 48.

Український ринок авто - останні новини

11 квітня стало відомо, що в першому кварталі 2024 року автопарк України було поповнено на понад 4,7 тисячі гібридними легковими авто, що на 59% більше, ніж торік.

12 квітня повідомлялося, що за підсумком І кварталу цього року Київ, Київська, Дніпропетровська, Львівська, та Одеська області стали найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: