Також Міністерство продовжить розвивати сучасну інфраструктуру безпеки на дорогах.

Міністерство інфраструктури у 2021 році планує ввести обов'язковий аудит безпеки для доріг міжнародного значення, а також продовжить розвивати сучасну інфраструктуру безпеки на дорогах.

Про це повідомила прес-служба міністерства.

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Зокрема, такий розвиток передбачає облаштування острівців безпеки, пішохідних огорож, безпечних поворотів і кільцевих розв'язок; поліпшення розмітки, заборону рекламних конструкцій на узбіччях і їх зміцнення для безпеки водіїв.

Крім цього, буде продовжено роботу над ліквідацією перетинів доріг і залізничних колій на одному рівні; встановлення демпферних систем для запобігання лобового зіткнення на високій швидкості; а також над створенням зручних і сучасних зон для відпочинку водіїв тощо.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій також підкреслив необхідність впровадження систем управління безпекою дорожнього руху перевізниками та реформування системи контролю за технічним станом транспортних засобів відповідно до Директиви 2009/40/ЄС.

Хронологія подій

21 жовтня Кабінет міністрів прийняв стратегію підвищення рівня безпеки дорожнього руху до 2024 року, метою якої є зниження рівня смертності внаслідок дорожньо-транспортних пригод як мінімум на 30% до 2024 року і на 50% до 2030 року.

У серпні Міністерство інфраструктури запустило на сервісі відкритих даних транспортної галузі розділ, який містить актуальну інформацію щодо підвищення безпеки дорожнього руху в різних областях України.

13 липня 2020 року президент України Володимир Зеленський виступив за довічне ув'язнення для винуватців смертельних ДТП.

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Автор: Павло Степанець