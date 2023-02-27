Користувачам скасували рейси, купити квиток на дату після 14 березня уже не можна.

Угорська авіакомпанія Wizz Air з 14 березня призупиняє польоти в Молдову та з країни. Як повідомляє hotnews.ro, лоукостер зробив це через підвищений ризик, котрий зростає останнім часом.

У своїй заяві компанія зазначила, що повітряний простір над Молдовою перестає бути безпечним. Водночас лоукостер буде продовжувати слідкувати за ситуацією, тримаючи контакт з органами, котрі відповідають за безпеку у країні.

"Безпека пасажирів та екіпажу залишається головним пріоритетом для Wizz Air, і внаслідок останніх подій у Молдові та високого, але неминучого ризику в повітряному просторі країни, Wizz Air прийняло важке, але відповідальне рішення призупинити всі рейси з та в аеропорт Кишинів з 14 березня", - йдеться у заяві компанії.

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Інформація також була підтверджена органом цивільної авіації Молдови. Там обіцяли повідомити про деталі пізніше.

Wizz Air також повідомив, що румунський аеропорт у Яссах, який розташований у 25-ти кілометрах від молдовського кордону, продовжить свою роботу. Лоукостер збільшить там кількість рейсів, зокрема в Барселону, Бергамо, Берлін, Мілан, Болонью,Рим, Ларнаку і Лондон.

Компанія була представлена в Молдові лише в одному аеропорту – в Кишиневі. Звідти останнім часом літаки літали у 12-ти напрямках. Квитки на дати після 14 березня купити вже не можна.

Поки Wizz Air на офіційному сайті ніяк не оповістив користувачів. Щоправда в Twitter компанія відповіла на звернення користувача щодо скасування рейсів.

"На жаль, на даний момент ми не маємо жодної інформації про це. Будь ласка, слідкуйте за новинами на нашому веб-сайті", - йдеться у повідомленні.

Повітряний простір Молдови: що відомо

Нагадаємо, що на початку повномасштабного вторгнення Молдова закривала свій повітряний простір для цивільних літаків, однак згодом зняла таку заборону.

Wizz Air у минулому році уже закривав свою базу в Молдові. Тоді російська ракета вперше пролетіла у повітряному просторі країни.

14 лютого у Молдові знову закрили повітряний простір через невідомий літаючий об’єкт. Тоді графік рейсів зазнав змін, однак скасувань не було.

У Молдові заявили про те, що у разі атаки Росії їхня ППО не впорається, тож країну буде захищати українська, румунська та натівська протиповітряна оборона.

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