Під обстріли потрапив район залізничної станції "Скотувата".

Проросійські бойовики та війська країни-окупанта обстріляли з важкого виду озброєння район залізничної станції "Скотувата" у Донецькій області. Інцидент стався вранці 9 вересня.

Про це повідомила прес-служба "Укрзалізниці".

Зазначається, що снаряди з непідконтрольної Україні території падають з 8:00 на відстані 2 км від станції.

Наразі пошкоджень інфраструктури немає, проте працівників станції та пасажирів оперативно евакуювали в укриття задля їхньої безпеки.

Читайте такожОкупанти на Донбасі обстріляли низку українських позицій, поранено двох військових"До стабілізації ситуації рух приміських поїздів №6011/6072 Лиман – Скотувата –Лозова та №6003/6004 Ізюм – Скотувата – Святогірськ обмежено до станції Фенольна", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що окупанти вже не вперше обстрілюють залізницю. Наприкінці серпня вони відкрили вогонь з артилерії по Авдіївці, через що залізничний рух у Донецькій області курсував з обмеженнями аж до 3 вересня.

Також лише за одну добу, 7 вересня, спостерігачі СММ ОБСЄ зафіксували понад 1500 порушень режиму припинення вогню на Донбасі, які пов'язані з так званими забороненими "навчаннями" терористів.

Автори: Богдан Слуцький, Станислав Кожемякин