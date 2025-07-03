Із 7 липня і попередньо по 3 вересня там проводитимуть ремонтні роботи.

На кордоні з Румунією у пункті пропуску "Солотвино - Сігету-Мармацієй" тимчасово призупинять оформлення транспортних засобів. Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України у Telegram.

"У пункті пропуску "Солотвино – Сігету-Мармацієй" тимчасово призупинять оформлення транспортних засобів з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 15:00", - ідеться в повідомленні.

При цьому пішохідне сполучення працює без змін.

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Зазначається, що з 7 липня і попередньо по 3 вересня 2025 року тут проводитимуть ремонтні роботи – реконструкцію мосту через річку Тиса.

Ситуація на кордоні - останні новини

У травні 2025 року попереджали, що рух вантажівок через пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" міг бути ускладненим через акцію протесту з польського боку.

Пізніше у Польщі Апеляційний суд Любліна заборонив акцію перевізників, які заблокували пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на польсько-українському кордоні.

Також 26 червня повідомлялося, що на українському кордоні спостерігається колапс з розмитненням пального. Причинами проблеми став збій у взаємодії інформаційних систем митниці та податкової. Ускладнила ситуацію і проблема на польському боці кордоні, де "висла" митна система.

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