На в'їзд в Україну в пункті пропуску "Краковець-Корчова" в черзі стоять близько 350 автомобілів, в "Шегині - Медика" – 120.

На в'їзд в Україну на українсько-польському кордоні збільшуються черги перед Великодніми святами.

Як повідомляє Державна прикордонна служба України в Telegram, на в'їзд в Україну в пункті пропуску "Краковець-Корчова" в черзі стоять близько 350 автомобілів, в "Шегині - Медика" – 120.

"Напередодні Великодніх свят черги на українсько-польському кордоні збільшилися", - йдеться в повідомленні.

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Водночас прикордонники радять для економії часу обирати пункти пропуску "Угринів-Долгобичув", "Рава-Руська - Хребенне" та "Смільниця - Кросценко".

Пункти пропуску на кордоні з Польщею

З 28 березня 2023 року водії вантажівок, які перетинають міжнародний пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на кордоні України та Польщі за допомогою програми "еЧерга" зможуть записатися в електронну чергу.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що більше половини прикордонних автомобільних пунктів пропуску необхідно добудувати або реконструювати.

13 лютого 2023 року на польському кордоні відкрили новий пункт пропуску. На українсько-польському кордоні запрацювала тимчасова інфраструктура нового контрольно-пропускного пункту "Нижанковичі-Мальховіце". Загальна вартість будівництва пункту пропуску становить 109 млн злотих (понад 895 млн грн), які оплачує польська сторона.

31 березня 2023 року стало відомо про те, що на українсько-польському кордоні відкриють новий пункт пропуску. Повідомлялося, що українська та польська сторони побудують новий пункт пропуску для автомобільного сполучення з організацією пішохідного руху "Адамчуки-Збереже" на Волині.

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