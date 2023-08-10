Камери автофіксації дотримання правил дорожнього руху запрацюють у чотирнадцяти областях України.

На автомобільних дорогах України з 11 серпня почнуть працювати ще 50 комплексів автоматичної фіксації правопорушень, а загальна кількість камер сягне 215.

Як повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький, 19 комплексів з цього переліку запрацюють вперше, а ще 31 прилад відновить роботу після відключення внаслідок повномасштабного російського вторгнення.

Нові камери будуть встановлені у Житомирській, Дніпропетровській, Вінницькій, Закарпатській, Тернопільській, Чернівецькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Одеській, Чернігівській областях, у Сумах та Хмельницькому.

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Так, зокрема, нові камери будуть розміщені:

у Бердичеві по вулиці Одеській, 27, напрямок спрямування – вулиця Волочаївська;

у Сумах по вулиці Харківській, 111, напрямок спрямування – вулиця Війська Запорозького;

у Чернівецькій області - на 100 км+356 автодороги Р-62, напрямок спрямування – Сторожинець.

По два нових комплекси запустять:

у Кривому Розі (обидва по Нікопольському шосе, 22, один спрямований у бік вулиці 21-ї бригади Національної гвардії, а другий – у бік Дніпровського шосе);

в Ужгороді (вулиця Минайська, 8, напрямок спрямування – вулиця Антона Макаренка; а інший – по вулиці Минайській, 24, у сторону проспукту Свободи);

у Вінницькій області (на 491 км+090 автодороги М-30, напрямок спрямування – Умань; а також на 490 км+890 автодороги М-30, напрямок спрямування – Вінниця);

на Закарпатті (на 2 км+395 автодороги Н-09, напрямок спрямування – село Верхній Коропець; та на 7 км+734 автодороги М-08, напрямок спрямування – вулиця Доманинська).

У Тернопільській області розпочнуть роботу три нові камери. Розташовуються вони на 328 км+315 автодороги М-19 у напрямку обласного центру; на 268 км+641 автодороги М-19 у бік Кременця; а також на 158 км+740 автодороги М-30 у напрямку спрямування – смт Великі Борки).

Одразу п’ять нових комплексів запустять у Чернівцях. Розміщені вони на наступних ділянках:

проспект Незалежності, 125, напрямок спрямування приладу – вулиця Героїв Майдану;

проспект Незалежності, 94, напрямок спрямування приладу – вулиця Небесної сотні;

Героїв Майдану, 160, напрямок спрямування – вулиця Олександра Щербанюка;

Галицький шлях, 46-В, напрямок спрямування – вулиця Клубна;

0 км+972 автодороги М-19-03, напрямок спрямування – Чернівецька об’їзна дорога.

Крім нових камер, буде відновлена робота ряду раніше встановлених приладів, які були відключені внаслідок повномасштабного вторгнення.

Це, зокрема, камери на таких шляхах:

у Вінниці – за адресою: проспект Юності, 46, напрямок спрямування – вулиця Келецька;

у Львові – на вулиці Шевченка, 313, напрямок спрямування приладу – вулиця Івана Величковського;

у Івано-Франківській області - на 240 км+283 траси Н-09, напрямок спрямування – вулиця Грушевського;

у Кіровоградській області - на 248 км+169 автодороги М-05, напрямок спрямування приладу – Одеса;

у Одеській області - на 465 км+483 автодороги М-05, напрямок спрямування приладу – Київ;

у Чернігівській області - на 11 км+903 автодороги Н-27, напрямок спрямування приладу – місто Мена;

у Хмельницькому - два комплекси. Перший розташований за адресою: Вінницьке шосе, 8/1, напрямок спрямування – вулиця Молдавська. А другий знаходиться на проспекті Миру, 65, напрямок спрямування – Старокостянтинівське шосе.

на трасах Житомирщини - дві камери: на 127 км+246 автодороги М-06, напрямок спрямування приладу – Київ; та на 230 км+853 автодороги М-06, напрямок спрямування приладу – Рівне.

у Сумах - чотири комплекси (вулиця Харківська, 96, у напрямку вулиці Сергія Табали; вулиця Героїв Сумщини, 10, у бік вулиці Кустовської; вулиця Героїв Сумщини, 27, до площі Незалежності; вулиця Героїв Крут, 20, напрямок спрямування приладу – вулиця Івана Харитоненко).

Ще шість комплексів відновлять свою роботу у Львівській області:

на 555 км+730 траси М-06 напрямок спрямування – Львів;

на 555 км+662 автодороги М-06 напрямок спрямування – село Красів;

на 439 км+352 дороги М-06 напрямок спрямування приладу – вулиця Перемоги;

на 541+296 дороги М-06 напрямок спрямування – Кам’янопіль;

на 16 км+153 автодороги М-11 напрямок спрямування – Львів;

на 21+671 дороги М-10 напрямок спрямування – Львів.

У Київській області відновлять свою роботу одразу одинадцять комплексів:

на 21 км+730 траси М-06, напрямок спрямування приладу – село Капітанівка;

на 21 км+810 траси М-06, напрямок спрямування – Київ;

на 66 км+250 траси М-06, напрямок спрямування – Житомир;

на 24 км+400 траси М-05, напрямок спрямування – село Віта-Поштова;

на 24 км+700 автодороги М-05, напрямок спрямування – смт Глеваха;

на 15 км+250 траси М-05, напрямок спрямування приладу м. Київ;

на 15 км+740 траси М-05, напрямок спрямування – село Віта-Поштова;

на 9 км +784 траси Р-01, напрямок спрямування – Київ;

на 9 км +994 траси Р-01, напрямок спрямування приладу м. Обухів;

на 49 км+150 траси М-03, напрямок спрямування – Харків;

на 37 км+700 траси М-07, напрямок спрямування – Ворзель.

Таким чином, загальна кількість активних приладів фіксації із завтрашнього дня становитиме 215.

Станом на сьогодні відповідальність за статтею 122 Кодексу про адміністративні правопорушення (Перевищення встановлених обмежень швидкості) становить 340 гривень у разі перевищення швидкості більш ніж на 20 км/год. У разі перевищення швидкості більш ніж на 50 км/год штраф складає 1700 гривень.

Робота камер автоматичної фіксації порушень ПДР - що відомо

Як повідомляв УНІАН, наприкінці квітня 2022 року патрульна поліція повернулася до посиленого контролю за дотриманням правил дорожнього руху, оскільки зросла кількість випадків дорожньо-транспортних пригод з потерпілими та загиблими, пов'язаних зі зневагою ПДР.

Камери контролю швидкості продовжували працювати й у воєнний час, але терміни винесення постанови могли бути продовжені до 60 діб, а деякі правопорушення могли бути опрацьовані пізніше.

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