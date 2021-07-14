Зміни стосуються знаків "Пост ДАІ" та "Покажчик загальних обмежень швидкості".

Кабінет міністрів вніс зміни до Правил дорожнього руху (ПДР), якими, зокрема, передбачені зміни двох дорожніх знаків.

Відповідну постанову уряд ухвалив на сьогоднішньому засідання.

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Зокрема, знак "Пост ДАІ" замінюється знаком "Дорожня станція патрульної поліції".

Крім цього, на знаку "Покажчик загальних обмежень швидкості" показник швидкості "60" для населеного пункту замінюється на показник "50".

Нові штрафи за порушення ПДР: що змінилося

17 березня 2021 року в Україні набув чинності новий закон, який, зокрема, посилює покарання за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння:

за перший раз - штраф 17 тис. грн і позбавлення водійських прав на один рік;

за повторне порушення - штраф 34 тис. грн і позбавлення прав на 3 роки;

за третє порушення - штраф 51 тис. грн і позбавлення прав на 10 років з конфіскацією транспортного засобу, до особи можуть застосувати адміністративний арешт строком до 15 діб.

Крім того, згідно з новим законом, водіння в п'яному вигляді стало окремою статтею в Кримінальному кодексі (286-1), яка передбачає посилення кримінальної відповідальності за ДТП, вчинене в стані алкогольного чи іншого сп'яніння, що призвело до:

тілесних ушкоджень середньої тяжкості - від трьох років в'язниці та позбавлення водійських прав на строк від 3 до 5 років;

тяжких тілесних ушкоджень - від 3 до 8 років в'язниці та від 5 до 8 років без прав;

смерті потерпілого - від 5 до 10 років в'язниці та позбавлення прав на строк від 5 до 10 років;

кількох смертей - від 7 до 12 років в'язниці та позбавлення прав на термін від 7 до 12 років.

Серед інших змін варто виділити:

збільшення штрафів за перевищення швидкості руху більш ніж на 50 км/год (з 510 до 3400 грн) і за залишення місця ДТП (з 255 до 3400 грн з позбавленням прав на термін 1-2 роки або без такого);

збільшення штрафів за керування або передачу керування особі без водійських прав (з 510 до 3400 грн);

збільшення штрафів за керування особою, яка була позбавлена прав (з 510 до 20400 грн).

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Автор: Павло Степанець