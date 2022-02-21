З картою розміщення приладів можна ознайомитися на сайті МВС.

З понеділка, 21 лютого, на автомобільних дорогах міст Києва, Сум, Вінниці, Мукачева та Івано-Франківської і Закарпатської областей запрацювали 24 додаткові прилади фіксації правопорушень, які контролюватимуть дотримання вимог правил дорожнього руху в автоматичному режимі.

Про це інформує Telegram-канал Міністерства внутрішніх справ України.

Згідно з оприлюдненою інформацією, зокрема, 10 приладів контролю "КАСКАД" введені в роботу у Києві за адресами:

вул. Братиславська, 9-Г, напрямок спрямування приладу вул. Крайня;

просп. Голосіївський, 96, напрямок спрямування приладу вул. Маричанська;

просп. Голосіївський, 96 (навпроти), напрямок спрямування приладу вул. Полковника Потєхіна;

вул. Теодора Драйзера, 4, напрямок спрямування приладу вул. Миколи Закревського;

вул. Теодора Драйзера, 9, напрямок спрямування приладу просп. Володимира Маяковського;

вул. Теодора Драйзера, 32, напрямок спрямування приладу просп. Володимира Маяковського;

вул. Наталії Ужвій, 1, напрямок спрямування приладу вул. Новомостицька;

просп. Правди, 58, напрямок спрямування приладу вул. Світлицького;

вул. Ярослава Івашкевича, 5, напрямок спрямування приладу вул. Пріорська;

вул. Автозаводська, 24/1, напрямок спрямування приладу вул. Коноплянська.

У м. Суми запрацювали 2 прилади контролю "КАСКАД": на вул. Героїв Крут, 1/3, напрямок спрямування приладу вул. Івана Сірка, та на вул. Кондратьєва, 129, напрямок спрямування приладу вул. Прокоф’єва.

У м. Вінниця почав фіксувати прилад контролю "КАСКАД" на вул. Пирогова, 61, напрямок спрямування приладу вул. Костянтина Василенка.

У м. Мукачево - 2 прилади контролю "КАСКАД" - на вул. Івана Франка, 74, напрямок спрямування приладу вул. Миру, та на вул. Великогірна, 51, напрямок спрямування приладу вул. Томаша Масарика.

6 приладів контролю "КАСКАД" запрацювали у межах Закарпатської області. У Івано-Франківський області - 3 прилади контролю "КАСКАД".

Загалом, за даними МВС, з понеділка, 21 лютого, автоматично фіксуватимуть правопорушення на дорогах України 270 приладів, що розташовані у 25 містах та 16 областях.

Як повідомляв УНІАН, камери автоматичної фіксації перевищення швидкості запрацювали в Україні з 1 червня 2020 року. У МВС повідомили, що за перший рік роботи камер у місцях їх встановлення кількість ДТП знизилася у 8 разів, а смертність на дорогах за чотири місяці 2021 року знизилася на 17% у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року.

До 2024 року в країні планують встановити 1,5 тис. таких камер у місцях підвищеної аварійності.

Окрім того, на дорогах України вже працюють так звані фантоми - поліцейські машини без поліцейського маркування, які приховано стежать у русі за швидкісним режимом і штрафують водіїв порушників. До 2024 року планується, що дороги патрулюватимуть 550 фантомів.