Українська енергетична асоціація виступає за збалансування ставки акцизу на основні види пального: дизельне паливо, бензин та скраплений газ.

Українська енергетична асоціація наполягає на розгляді в Комітеті Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики та винесення в сесійну залу до кінця поточного року проекту закону № 4098 від 15.09.2020, імплементація якого вже наступного року сприятиме зниженню цін на бензини приблизно на 3-4 гривні.

Про це заявив виконавчий директор Української енергетичної асоціації Олексій Шульга.

"В умовах зниження світового споживання нафти на фоні пандемії коронавірусу є дуже зручний момент для вжиття з боку держави стабілізуючих кроків, що забезпечать зниження цін на пальне. Для цього державі потрібно швидко навести порядок в податковій політиці, зокрема в частині акцизного податку на вироблене в Україні та імпортне пальне. Українська енергетична асоціація виступає за справедливі умови роботи на ринку нафтопродуктів, і нашу думку підтримують інші асоціації та експерти. Нам потрібно збалансувати ставки акцизу на основні види пального: дизельне паливо, бензин та скраплений газ. На сьогодні вони значно відрізняються та є необґрунтованими, зокрема для бензину – 213,5 євро за 1000 літрів, дизельного палива – 139,5 євро за 1000 літрів, скраплений газ – 52 євро за 1000 літрів. І це призвело до того, що в структурі споживання скраплений газ за останні роки витіснив бензин. Раніше споживання скрапленого газу було на рівні 8% від всього пального, а на сьогодні це вже близько 25%. Акциз має прямий вплив на кінцеві ціни для споживачів, тому що він суттєво впливає в ціну пального, яку ми бачимо на стелах АЗС.

Хочу звернути увагу кожного, що податкові преференції, які держава надала у вигляді низького акцизу для такого виду палива як скраплений газ, в Україні виробляється лише в обсязі не більше 20% загального споживання. Решту, а саме 80% скрапленого газу ми імпортуємо сплачуючи за це валютою, і ці кошти в переважному обсязі направляються до Російської Федерації. При цьому, за останніми даними міжнародних котирувань можу сказати, що вартість тони скрапленого газу коштує дорожче ніж тонна бензину. Така ситуація є вкрай небезпечною та економічно абсурдною, коли ми дотуємо коштом наших громадян та бюджету купівлю пального з країни-агресора", - зазначив Олексій Шульга.

В Українській енергетичній асоціації зазначають, що в Україні залишилось лише два діючих нафтопереробних заводи, один з яких є державним. Вітчизняні виробники реально можуть забезпечувати країну якісними вітчизняними бензинами та дизельним пальним в обсязі не менш 50%-80% загального споживання. Для цього держава просто має дати вітчизняній нафтопереробці конкурентно працювати, створивши рівні умови в оподаткуванні та ринкові правила гри. Тим самим забезпечити збереження вітчизняного виробництва та зміцнення енергетичної незалежності нашої країни.

Для зниження акцизу у Верховній Раді вже зареєстровано законопроект № 4098, який передбачає з 2021 року вирівнювання ставок акцизу на бензин, дизель та скраплений газ до 139,5 євро за 1000 літрів. Це матиме значний ефект на зниження кінцевої вартості бензину. Оскільки у кінцевій ціні пального закладено два податки - акцизний податок на пальне та ПДВ.

"За розрахунками експертів Асоціації, при вирівнюванні акцизів на рівні 139,5 Євро за 1000 літрів, акциз на бензин буде знижено на 74 євро. При курсі НБУ в останньому кварталі, що становить 33,14 гривні за 1 євро, вартість 1000 літрів бензину зменшиться на 2454 гривні. Додавши ще ПДВ у розмірі 20% зниження сягне 2945 гривень. Отже, зменшення ціни на 1 літрі бензину має становити приблизно 3 гривні.

Не слід забувати та про програми лояльності у мережах АЗС де додаткові знижки на паливо сягають до 4 гривень на літрі. Таким чином, при середній вартості пального в розмірі 23 гривень за літр, реальна ціна бензину може знизитись ще на 3-5 гривень, тобто майже на чверть.

Це питання обговорюють вже понад шість років, а українці продовжують переплачувати та залежати від монопольних постачальників. Українська енергетична асоціація неодноразово зверталась до всіх профільних державних органів щодо невідкладності розв'язання цього питання. Сподіваємось, що найближчим часом це питання буде розглянуто народними депутатами та законодавчо врегульовано, а українці сплачуватимуть справедливу ціну за бензин", - зазначив Виконавчий директор Асоціації Олексій Шульга.

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Автор: УНІАН