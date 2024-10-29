До ТОП-10 найкращих сучасних суперкарів потрапили, зокрема, Lamborghini Huracán Sterrato, Maserati MC20 та McLaren Artura.

Суперкари виділяються на фоні інших авто не тільки характеристиками та ціною, але й найвищою якістю виробництва. Тому обрати кращі з них – завдання вкрай складне. Втім, експертів Autocar це не зупинило. Вони детально проаналізували популярні моделі і обрали кращі з них.

Всі авто, які увійшли до ТОП-10, отримали майже найвищий бал. Втім, лише двом моделям автори поставили 5 "‎зірок"‎ із 5. Мова про Porsche 911 S/T та Ferrari 296 GTB.

На думку експертів, перший має один з найкращих двигунів та ідеально підходить на роль звичайного дорожнього авто.

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У той же час, Ferrari 296 GTB може похвалитись дивовижним комфортом під час подорожей на великі відстані. Мінуси у цих автомобілів також є. І в першу чергу мова йде про захмарну ціну автівок.

На третій позиції рейтингу розташувався Lamborghini Revuelto, яка має інтуїтивно зрозуміле керування та просторий салон. Замикають п’ятірку лідерів McLaren Artura та Lamborghini Huracán Sterrato.

Загалом ТОП-10 найкращих суперкарів виглядає так:

Porsche 911 S/T – 5 "‎зірок"‎;

Ferrari 296 GTB – 5;

Lamborghini Revuelto – 4,5;

McLaren Artura – 4,5;

Lamborghini Huracán Sterrato – 4,5;

McLaren 750S – 4,5;

Maserati MC20 – 4,5;

Porsche 911 GT3 RS – 4,5;

Ferrari SF90 Stradale та SF90 XX Stradale – 4;

Chevrolet Corvette Z06 – 4.

Світ спортивних авто - що цікавого

Нагадаємо, у цьому році Ferrari представила довгоочікувано новинку – модель Ferrari 12Cilindri, яка прийшла на заміну автомобілю Ferrari 812 Superfast.

12Cilindri являє собою двомісний автомобіль класу Grand Tourer, який має переднє центральне розташування двигуна та задній привод. Дизайн автомобіля поєднує "‎новомодні"‎ тенденції та класичний стиль знаменитої італійської марки.

А у минулому році повідомлялось, що Porsche заробив шалену‎ суму, яку назвали "найсильнішим результатом в історії".

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