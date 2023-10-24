Якщо ціни на вживані автомобілі залишаться низькими, це може вплинути на ціни нових електромобілів.

Вживані електромобілі втрачають в ціні швидше за традиційні авто з двигуном внутрішнього згоряння (ДВЗ).

Як повідомляє "Укравтопром" в Telegram, для традиційних авто з ДВЗ пробіг і роки експлуатації є головним індикатором визначення ціни на вторинному ринку. При цьому з електромобілем вся справа в акумуляторі, який зазвичай становить близько 40% ціни нового електромобіля.

"Надто часта швидка зарядка електромобіля, постійне заряджання, коли батарея майже повна, або залишення її повністю зарядженою на тривалий час можуть швидше погіршити її роботу", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що австрійський стартап Aviloo розробив тест для дилерів і приватних осіб та виявив, що після 100 тис. км. пробігу ємність батареї може зменшуватись на 30%. Через що вживані електромобілі втрачають в ціні швидше за традиційні авто з ДВЗ.

За даними компанії Recurrent, ціни на вживані електромобілі в США у вересні впали на 32% порівняно з аналогічним періодом минулого року, а ціни на моделі, що працюють на викопному паливі, зменшились всього на 7%.

За даними AutoTrader, ціни на електромобілі з пробігом у Великій Британії в серпні впали на 23% порівняно з аналогічним періодом минулого року, тоді як ціни на моделі з ДВЗ зросли щонайменше на 4%.

Також дані Deutsche Automobil Treuhand показують, що залишкова вартість трирічних електромобілів у Німеччині більш ніж на 10 відсоткових пунктів нижча, ніж еквіваленти на викопному паливі.

Якщо ціни на вживані автомобілі залишаться низькими, це може вплинути на ціни нових електромобілів.

"У Європі, наприклад, у 2021 році було продано понад 1,2 млн нових повністю електричних авто, і багато з них з’являться на вторинному ринку у 2024 році, коли закінчаться їхні лізингові контракти", - додали в "Укравтопромі".

Український ринок авто – останні новини

У вересні українці змінили свої вподобання щодо вживаних авто. Український автопарк поповнили понад 21 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Середній вік вживаних машин, що у вересні перейшли на українські номери становив майже 10 років. Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто та становила 44%. Дизельні становили 31%; електромобілі – 16%; авто з ГБО – 5%; гібриди – 4%.

Станом на 10 жовтня 2023 року стало відомо, що в Україні збільшується попит на електромобілі. Зокрема, впродовж вересня український автопарк поповнили більше 4200 електромобілів. Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів тоді склали легкові автомобілі. Серед них було 769 нових та 3446 уживаних авто.

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