Негода призвела до затримки поїздів у двох областях України

"Укрзалізниця" підтвердила, що там спостерігаються складні для руху погодні умови.

Сильні снігопади спричинили затримки потягів на західному напрямку. Про це повідомив телеканал Київ24.

Зокрема, за даними журналістів, через негоду поїзди до Івано-Франківська, Ворохти, Ясині, Рахова та Чернівців прибувають із запізненням на 1–2 години. Пасажири повідомляють про нерозчищені колії та скупчення людей на вокзалі в Івано-Франківську.

Пізніше "Укрзалізниця" підтвердила, що на західній Україні спостерігаються складні для руху погодні умови.

"До України дійшов циклон, який рухатиметься насамперед через Чернівецьку та Івано-Франківську області: ожеледиця, хуртовини, значні опади, зниження температури – загалом складні погодні умови для руху", - зазначив перевізник.

"Втім, логістику залізниці це традиційно не спинить. Навпаки, посилюємо сполучення з обома регіонами й додаємо вагони сьогоднішнім рейсам із Чернівців та Франківська", - повідомили про вжиті заходи в "Укрзалізниці" і пообіцяли забезпечити безпечне перевезення пасажирів.

"Укрзалізниця" сьогодні відкрила продаж квитків на поїзди відправленням з 22 січня. Квитки надходитимуть у продаж поступово: близько 70% внутрішніх рейсів будуть доступні в застосунку УЗ вже з 08:00, усі міжнародні - з 09:00, а решта - до кінця дня.

Негода в Україні 8 січня

У четвер, 8 січня, в Україні очікується зимова негода, попередив Український гідрометцентр. "8 січня в Закарпатській, Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій областях значний сніг, хуртовина", - йдеться у прогнозі.

Крім цього, у Київській, Чернігівській та Черкаській областях пройде значний мокрий сніг та дощ, буде ожеледь та налипання мокрого снігу.

