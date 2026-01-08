'Укрзалізниця' відкрила продаж квитків на поїзди з відправленням після 22 січня

Перевізник попередив про суттєву зміну: тепер деякі поїзди їхатимуть повільніше.

"Укрзалізниця" сьогодні відкриває продаж квитків на поїзди відправленням з 22 січня.

Як йдеться у повідомленні перевізника, квитки надходитимуть у продаж поступово: близько 70% внутрішніх рейсів будуть доступні в застосунку УЗ вже з 08:00, усі міжнародні - з 09:00, а решта - до кінця дня.

"118 поїздів далекого сполучення та 62 приміські поїзди "Укрзалізниці"поїдуть за зміненим розкладом, що дозволить нам зробити необхідні безпекові коригування та нівелювати затримки на враженій ворогом фастівській ділянці, де активно триває відновлення зруйнованої інфраструктури", - підкреслюється у повідомленні.

Перевізник попередив про свідомі сповільнення руху поїздів. "Зараз робимо болюче, але необхідне виключення, свідомо сповільнюючи низку рейсів. Безпека як пасажирів, так і залізничників, а також прогнозованість залізничного сполучення мають вийти на перший план", - пояснив ситуацію голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський.

Він додав, що перевізник оновив графіки руху поїздів за рекордні 7 днів, тоді як у країнах Європи на це відводиться 5 місяців. Це дасть змогу збільшити показник вчасних прибуттів до 91%.

"Нагадуємо, що за оновленими розкладами українські поїзди поїдуть з 22 січня", - зазначив перевізник.

4 січня повідомлялось, що "Укрзалізниця" тимчасово відклала відкриття продажу квитків на поїзди, що курсуватимуть після 21 січня. Це пояснили необхідністю перегляду розкладу руху. Зокрема, залізничники вносили технічні корективи в маршрути та графіки, щоб адаптувати роботу транспорту до поточних умов і ситуації з безпекою.

В той же день перевізник обіцяв, що графіки підготують до кінця доби 7 січня, а вже 8 числа відкриють продажі квитків.

