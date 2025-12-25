П'ять циліндрів і понад 200 сил: в Італії представили унікальний двигун для мотоциклів

Цей двигун встановлюватимуть на майбутні мотоцикли MV Agusta.

Італійська компанія MV Agusta представила радикально нову концепцію двигуна для мотоциклів. Він має п'ять циліндрів і дуже високу потужність, пише Interesting Engineering.

Зазначається, що п'ятициліндрові двигуни практично не зустрічаються в сучасних серійних мотоциклах. У мотоциклах таке компонування в основному не використовується через проблеми з розміром і вагою.

Цікаво те, що новий двигун MV Agusta, який отримав назву Cinque Cilindri, не є рядним або V-подібним. Натомість два циліндри розташовані в ряд зверху, а під ними розміщені ще три циліндри. Це незвичайне компонування дає змогу двигуну залишатися вузьким і коротким.

У MV Agusta запевнили, що таке компонування двигуна дало змогу поліпшити керованість і оптимізувати центр тяжіння. Двигун використовує два окремі колінчасті вали, з трициліндровим блоком спереду і двоциліндровим блоком ззаду, що працюють разом як єдина силова установка.

За заявою виробника, двигун може бути побудований з робочим об'ємом від 850 до 1150 куб. см. Це дає виробникам гнучкість при створенні різних моделей.

У MV Agusta поділилися, що в максимальній конфігурації двигун розвиває потужність до 240 кінських сил і 135 Нм крутного моменту за 8500 обертів на хвилину. Ці показники перевершують характеристики багатьох сучасних флагманських супербайків.

Крім того, колінчасті вали нового двигуна здатні розкручуватися до 16 000 обертів на хвилину. Незважаючи на таку продуктивність, вага всього двигуна становить менше 60 кг.

Поки що цей двигун залишається концептом, але італійський виробник наголосив, що збирається встановлювати його на свої майбутні мотоцикли. Зокрема, він з'явиться в новій моделі, яка буде представлена в найближчі роки.

