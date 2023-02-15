Загалом 16 лютого на лінії вийдуть 186 тролейбусів і 157 трамваїв.

У Києві відновлюють роботу електротранспорту. У четвер, 16 лютого, на вулицях столиці будуть курсувати 31 тролейбусний і 13 трамвайних маршрутів.

"Столиця поступово відновлює роботу електротранспорту. Із 16 лютого у столиці відновлюють роботу 31 тролейбусний і 13 трамвайних маршрутів", – зазначив київський міський голова Віталій Кличко у Telegram.

За словами Кличка, загалом завтра на лінії вийдуть 186 тролейбусів і 157 трамваїв.

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Робота електротранспорту в Києві

У Києві з понеділка, 13 лютого, мали знову запустити тролейбуси на одному з міських маршрутів. Йдеться про тролейбуси № 31, що курсують від вулиці Милославської до станції метро "Лук’янівська".

Наприкінці січня мер Києва Віталій Кличко повідомив про запуск ще двох трамвайних маршрутів - на Троєщині. Це трамваї №5, що курсують за маршрутом "вул. Сержа Лифаря - станція Троєщина-2" та №28, які курсують за маршрутом "вул. Милославська - станція метро "Лісова".

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