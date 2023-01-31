Йдеться про маршрути трамваїв на лівому березі столиці.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про запуск ще двох трамвайних маршрутів - на Троєщині.

Міський голова зауважив, що завдяки спільній роботі енергетиків та транспортників місто продовжує поступово відновлювати рух електротранспорту.

"У середині січня в місті відновили роботу два маршрути Борщагівської лінії швидкісного трамвая №1 та №3. Тепер запускаємо ще два трамвайних маршрути - на житловому масиві Троєщина", - повідомив він.

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Так, 31 січня відновлять рух трамваї: №5 "вул. Сержа Лифаря - станція Троєщина-2" та №28 "вул. Милославська - станція метро "Лісова".

Водночас тимчасові автобусні маршрути №5-Т, №28-Т, №35-Т, які заміняли трамваї, припинять курсувати.

Громадський транспорт Києва

Як повідомляв УНІАН, роботу тролейбусів і трамваїв у Києві зупинили в грудні у зв'язку з дефіцитом електроенергії. Їм на заміну були випущені автобуси. Метро в Києві продовжувало працювати, так само, як і міська електричка

З 13 січня в Києві було відновлено рух трамвайних маршрутів Борщагівської лінії швидкісного трамвая: №1 "вул. Старовокзальна - Михайлівська Борщагівка" та №3 "вул. Старовокзальна - вул. Сім'ї Сосніних".

А з 27 січня у столиці відновили роботу автобусні маршрути № 9 та № 97-К. Їхній рух був припинений після початку повномасштабного вторгнення і з того часу не відновлювався.

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