На ділянках, де була дозволена швидкість 80 кілометрів на годину, вже демонтовано знаки обмеження швидкості "80".

Відсьогодні, 1 листопада, швидкість руху столицею обмежується до 50 кілометрів на годину.

Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації. При цьому зазначає, що на ділянках, де була дозволена швидкість80 кілометрів на годину, вже демонтовано знаки обмеження швидкості "80".

В КМДА нагадали, що раніше було визначено 10 ділянок дороги з дозволеною швидкістю 80 км/год, зокрема, Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);

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Наддніпрянське шосе; вул. Саперно-Слобідська (після розвороту за вул. Миколи Грінченка до Південного мосту); Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного); просп. Миколи Бажана від Південного мостового переходу до Харківської площі (у зворотному напрямку від Харківської площі до Дніпровської Набережної). Також раніше дозволялася швидкість 80 кілометрів на годину по : просп. Воскресенський (від вул. Воскресенської до вул. Алішера Навої); просп. Романа Шухевича (від Північного мосту до вул. Оноре де Бальзака);вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків); автодорога Р-69 (від ресторану "Яхта Київ" (вул. Богатирська, 26-А) до межі м. Києва; за винятком ділянки біля світлофорного об’єкта).Департамент закликає водіїв бути обережними та не перевищувати швидкісний режим на цих ділянках доріг, рухаючись за звичкою швидше, ніж дозволено в період з 1 листопада і до 1 квітня.

Швидкісний режим у Києві

З 1 січня 2018 року швидкість пересування транспорту в населених пунктах України було знижено з 60 км/год до 50 км/год.

Згідно з постановою Кабміну було ухвалено рішення про те, що міська влада повинна погоджувати перелік автодоріг, на яких дозволяється збільшення швидкісного режиму з поліцією.

Київрада затвердила перелік ділянок доріг, на яких дозволяється швидкість руху транспорту до 80 км/год в період з 1 квітня по 1 листопада.

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