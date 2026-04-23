У Києві один з районів більш як на пів року залишиться без трамвая: названо причину

Із 25 квітня до 30 листопада в Києві діятимуть обмеження руху транспорту та пішоходів біля станції метро "Чернігівська". Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"Обмеження пов’язані з початком капітального ремонту шляхопроводу на перетині вул. Миропільської з Броварським проспектом і Святошино-Броварською лінією метрополітену. На період виконання робіт рух шляхопроводом повністю обмежать", - йдеться в повідомленні.

У КК "Київавтодор" пояснили, що ремонт потрібен для того, щоб об’єкт залишався безпечним і справним під час інтенсивного використання.

За інформацією КМДА, відповідно змінять організацію дорожнього руху, а також роботу громадського транспорту. Для забезпечення сполучення КП "Київпастранс" запровадить додаткові тимчасові маршрути.

За інформацією КП "Київпастранс", з 25 квітня закриють рух трамваїв №№ 4, 5, 27, 28, 32, 35 та автобусів №№ 59, 2-ТР. Водночас організують рух:

трамваїв № 22-К – від Заводу залізобетонних конструкцій до ст. м. "Лісова";

трамваїв № 23-К – від Дарницького вагоноремонтного заводу до ст. м. "Лісова";

трамваїв № 33-К – від Дарницького вагоноремонтного заводу до ст. м. "Лісова";

тимчасових трамваїв № 25 "Ст. м. "Позняки" – Завод залізобетонних конструкцій": просп. Петра Григоренка – вул. Анни Ахматової – вул. Тростянецька – вул. Дениса Антіпова – вул. Ялтинська – вул. Бориспільська. А також автобусів № 33-Т, № 70-Д, № 118-Д .

У комунальній корпорації просять водіїв і пішоходів враховувати тимчасові обмеження, завчасно планувати маршрути та з розумінням поставитися до тимчасових незручностей.

Стан мостів у Києві

Як повідомляв УНІАН, в Києві непроста ситуація із мостами. Член-кореспондент НАН України Олександр Шимановський, який очолює інститут, котрий проєктував міст імені Є.О. Патона, зазначав, зокрема, що якщо терміново не почати його ремонт, то можуть повністю зруйнуватися деякі конструкції, що спричинить людські жертви і колапс усієї транспортної інфраструктури столиці.

