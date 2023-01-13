Після 2 лютого вимога носіння масок в Німеччині буде застосовуватися тільки в медичних установах.

По всій Німеччині з 2 лютого 2023 року скасують вимогу носити маску в громадському транспорті далекого прямування, в тому числі міжнародного сполучення. Це останній карантинний захід, що діє в країні після оголошення німецькою владою про закінчення пандемії COVID-19.

За словами федерального міністра охорони здоров'я Карла Лаутербаха, замість цього уряд хоче зосередитися на більшій особистій відповідальності громадян, пише WDR.

"Ми просто повинні більше покладатися на особисту відповідальність і добровільність", – заявив Лаутербах.

Як зазначає видання, згідно з чинним нині в країні законодавством щодо протидії коронавірусу, вимога обов'язкового носіння масок у міжміських поїздках мала діяти до 7 квітня 2023 року. Однак заклики до якнайшвидшого скасування масок останнім часом стали звучати в Німеччині все частіше.

Також на скасуванні наполягали в національній залізничній компанії Deutsche Bahn, вказуючи в тому числі на підвищене навантаження на персонал через необхідність проводити контроль відповідного заходу.

Що стосується перевезень в громадському транспорті всередині федеральних земель, то вимога наявності маски вже скасована в Баварії, Саксонії-Ангальт і Шлезвіг-Гольштейні. Північний Рейн-Вестфалія скасує вимогу з 1 лютого, а Берлін, Бранденбург, Тюрінгія, Мекленбург-Передня Померанія, Саксонія і Баден-Вюртемберг мають намір скасувати її не пізніше початку лютого.

Після 2 лютого вимога носіння масок в Німеччині буде застосовуватися тільки в клініках, будинках престарілих, медичних кабінетах та інших медичних установах.

Коронавірус в Європі

Спалах захворювання COVID-19 почався в грудні 2019 року в китайському місті Ухань. 11 березня 2020 року ВООЗ визнала коронавірус пандемією, приблизно тоді ж інфекція поширилася на Європу.

З березня 2020 року в Європі почали вводити різні карантинні заходи. До літа 2022 року більшість країн Європи відмовились від карантинних обмежень. Останньої COVID-обмеження на в'їзд зняла Іспанія в жовтні.

При цьому до осені 2022 року більшість країн Європи вже скасували вимогу обов'язкового носіння масок у транспорті. Зокрема, міра вже не є обов'язковою в сусідніх з Німеччиною країнах. Тому пасажири міжнародних поїздів висловлювали обурення з приводу вимоги надягати маски відразу після перетину німецького кордону.

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