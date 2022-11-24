Залізничники докладають максимум зусиль, щоб ліквідувати наслідки ворожих атак та відновити графік.

Одеська залізниця запустила приміські поїзди, незважаючи на перебої з енергопостачанням після вчорашніх масованих ракетних атак РФ на енергосистему України.

Про це повідомила прес-служба Одеської залізниці.

Зазначається, що курсуватиме низка поїздів. Зокрема, №6258 "Одеса – Подільськ" вирушатиме о 17:33 і прибуватиме о 21:39, зворотно поїзд №6253 відправлятиметься о 03:56 та прибуватиме о 07:53.

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Поїзд № 6206 "Одеса – Мигаєве" вирушатиме о 20:14 та прибуватиме о 22:12, зворотно поїзд №6201 відправлятиметься о 05:38 і прибуватиме о 07:18.

Потяг №6408 "Одеса – Колосівка" відправлятиметься о 20:23, прибуватиме о 23:26, зворотно поїзд №6401 відправлятиметься о 03:58 та прибуватиме о 07:27.

Крім того, у межах Кіровоградської та Черкаської областей курсуватимуть приміські поїзди: №6507 "Знам’янка – Цвіткове" вирушатиме о 16:17, прибуватиме о 21:45; №6510 "ім. Тараса Шевченка – Знам’янка" вирушатиме о 19:25, прибуватиме о 23:07; №6641 "Цвіткове – Миронівка" вирушатиме о 06:00, прибуватиме о 07:40; №6504 "Цвіткове – Знам’янка" вирушатиме о 06:05, прибуватиме об 11:29.

Приміські поїзди в межах Черкаської та Миколаївської областей курсують згідно з розкладом.

"Просимо пасажирів уважно стежити за оперативною інформацією на станціях, вокзалах та офіційних каналах комунікації "Укрзалізниці". Залізничники докладають максимум зусиль, щоб ліквідувати наслідки ворожих атак та відновити графік", – йдеться у повідомлені.

Як працює залізниця після ракетних ударів 23 листопада

23 листопада 2022 року "Укрзалізниця" скасувала низку поїздів через російський ракетний удар. Також були затримки у русі поїздів.

Водночас 24 листопада 2022 року було обмежено маршрут низки поїздів через відсутність напруги в контактній мережі на деяких ділянках.

В разі відмови від альтернативного варіанту поїздки пасажири обмежених рейсів можуть повернути 100% вартості квитків.

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