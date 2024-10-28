Зазначається, що незручності виникнуть 2 листопада з 09:00 до 21:00.

Один із пунктів пропуску на кордоні з Молдовою не проводитиме митний контроль громадян і транспорту 2 листопада. Йдеться про пункт пропуску "Росошани-Бричень".

У Державній митній службі України зазначили, що орієнтовно митний контроль громадян та митне оформлення транспортних засобів буде призупинено з 09:00 до 21:00. Причина зупинки роботи пункту пропуску полягає у відсутності світла через роботи з налагодження мереж електропостачання.

"За інформацією Служби відновлення та розбудови інфраструктури в Чернівецькій області, 2 листопада тимчасово буде відсутнє електропостачання в пункті пропуску "Россошани-Бричень" на українсько-молдовському кордоні через роботи з налагодження мереж електропостачання. ... Просимо врахувати цю інформацію під час планування перетину кордону", - ідеться в повідомленні.

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Варто зазначити, що у прикордонному мосту через річку Дністер, у межах пункту пропуску "Могилів-Подільський - Отач", подовжили термін проведення ремонтних робіт на 14 діб - орієнтовно, до 4 листопада.

"Під час ремонту може бути частково обмежено рух транспорту через прикордонний міст. Просимо громадян і перевізників врахувати дану інформацію під час планування перетину кордону в цьому напрямку", - зазначено в повідомленні.

Пропуск через кордон України - останні новини

2 листопада пункт пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією тимчасово призупиняв пропускні операції через удар Росії по Україні.

Пізніше начальник Одеської ОДА Олег Кіпер заявив, що на світанку ворог атакував Ізмаїльський район Одеської області ударними безпілотниками. Метою росіян була припортова і прикордонна інфраструктура.

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