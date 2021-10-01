Громадянин України, який переїжджає в ОАЕ, зможе конвертувати посвідчення водія на еміратський аналог.

Сьогодні, 1 жовтня, набув чинності Меморандум про взаєморозуміння між міністерствами внутрішніх справ України та Об'єднаних Арабських Еміратів про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія.

Про це повідомила прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

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Документ був підписаний 14 лютого 2021 року в м.Абу-Дабі.

Як зазначили в Міністерстві, відтепер кожен громадян України, який переїжджає на проживання в Об'єднані Арабські Емірати, зможе конвертувати власне національне посвідчення водія на еміратський аналог за спрощеною процедурою - без необхідності повторного складання теоретичного та практичного іспитів. Таке спрощення стосується тільки категорій "А" і "В".

Крім того, завдяки досягнутим домовленостям громадяни України, які тимчасово перебувають в Об'єднаних Арабських Еміратах, можуть керувати автомобілем, маючи при собі національне водійське посвідчення без необхідності додаткового отримання міжнародного посвідчення.

Аналогічні умови застосовуватимуться до громадян ОАЕ, які перебувають або проживають в Україні.

Водійські права поштою:

15 вересня 2021 року водіям дозволили готуватися до іспиту з ПДР онлайн і отримувати права поштою.

Автор: Леся Лещенко