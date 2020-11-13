Визначено критерії, що підтверджують факт необхідності сезонної зміни шин.

Українським водіям хочуть на законодавчому рівні ввести обов'язок зміни шин з літньої на зимову.

Про це на своїй сторінці в Facebook заявив заступник голови Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

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Він визначив критерії, що підтверджують факт необхідності сезонної зміни шин:

зимова гума має набагато краще зчеплення з дорогою в зимових умовах;

при температурах нижче + 7°С літня гума "дубішає" і втрачає свої властивості, а від того збільшується гальмівний шлях;

зимова гума безпечніша.

"Ті, хто ігнорують цю необхідність мають більше шансів потрапити в ДТП. Адже маневри не завжди виходять такими, як хотілося б. Особливо, коли сніг і ожеледь.

Такі водії наражають на небезпеку не тільки себе, а й інших: водій авто, якого рухається попереду на зимовій гумі має коротший гальмівний шлях (дотриматися дистанції стає непросто), або пішохода, який не очікує, що авто не зупиниться вчасно перед пішохідним переходом. Україна входить до числа тих країн, в яких зимові шини не є обов'язковими.

Нам варто переймати кращий досвід у сфері безпеки дорожнього руху. Тому, введення на законодавчому рівні обов'язковості заміни літньої шини на зимову, може істотно поліпшити ситуацію на дорогах України в холодний період і зменшити кількість ДТП", — зазначив Білошицький.

Нові правила дорожнього руху

З 1 жовтня 2020 року водії в Україні повинні дотримуватися правила їзди з увімкненими фарами або увімкненими ходовими вогнями поза населеними пунктами.

12 листопада 2020 року стало відомо про те, що Кабінет Міністрів України вніс зміни до Правил дорожнього руху.

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Автор: УНІАН