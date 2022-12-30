На станціях ОККО і WOG бензин марки А-95 подешевшав на 1 грн/л, до 53,00 грн/л.

Роздрібні мережі АЗС в період з 23 по 30 грудня знизили ціни на бензин, в середньому на 1 гривню за літр.

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95", повідомляє Enkorr.ua.

На станціях ОККО і WOG бензин марки А-95 подешевшав на 1 грн/л, до 53,00 грн/л. На 1,1 грн/л знизила ціну стандартної "п'ятірки" KLO (до 51,99 грн/л).

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Такий же продукт в мережі UPG сьогодні продається за 50 грн/л (-1 грн/л).

Преміальний бензин А-95 подешевшав на 0,25-0,90 грн/л в таких мережах як AMIC, БРСМ-Нафта, KLO, до 52,49 грн, 51,49 грн і 53,09 грн за літр відповідно.

Війна в Україні та ситуація на АЗС:

За травень 2022 року в Україні автогаз подорожчав на 10 грн. Свого піку середня ціна на нього досягла в червні, злетівши до рівня 42 грн/л.

З середини червня на українських автозаправних станціях продукт почав поступово дешевшати. За півтора місяці ціна впала приблизно на 13 грн.

Станом на 2 серпня середня ціна на скраплений газ в мережах АЗС знизилася на 24 копійки.

До середини серпня українські АЗС змінили цінник на автогаз.

23 листопада 2022 року українцям розповіли, чи працюватимуть АЗС під час блекауту і що буде з ціною.

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