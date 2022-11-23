У разі повного блекауту АЗС в Україні працюватимуть на генераторах.

На тлі тривалої російської агресії українські АЗС готуються до повного блекауту. АЗС працюватимуть на генераторах, що, безсумнівно, позначиться на вартості пального.

Про це, як повідомляє НВ Бізнес, заявив СЕО групи компаній ОККО Василь Даниляк, зазначивши при цьому, зростання ціни на пальне неминуче, оскільки генератори споживають багато палива.

"До кінця року у всіх регіонах вже на 375 АЗК будуть генератори. Звичайно, це позначиться на вартості. У нас є різні генератори — 50 кВт і 100 кВт — вони досить багато споживають пального", - скасував Даниляк.

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Експерт також зазначив, що на вартість пального впливатиме попит.

"Буде залежати, скільки заправка буде продавати, чи будуть їздити люди. Буде гарна реалізація - це не сильно вплине на ціну. Інша справа, якщо маленька. Об'єкт все одно має працювати. Ще старлінки потрібно буде забезпечувати", - зазначив Даниляк.

Удар по енергосистемі України:

10 жовтня 2022 року Російська Федерація розпочала атаки на об'єкти критичної інфраструктури України. Тільки за одну добу було пошкоджено 30% енергетичної інфраструктури України.

З 10 жовтня атаки на об'єкти критичної інфраструктури не припинялися.

Окупанти б'ють по електропідстанціям, об'єктам гідроенергетики та теплової генерації. По всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.

15 листопада Росія випустила по території України 100 ракет. Це був наймасовіший обстріл енергосистеми України з початку війни.

17 листопада 2022 року Міненерго заявило про те, що Росія намагається зупинити українські АЕС.

17 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що 10 мільйонів українців залишилися без світла. Того ж дня в Києві було встановлено антирекорд з відключень електроенергії.

18 листопада 2022 року в КМДА киянам порадили зробити запас води та продуктів.

19 листопада в ДТЕК закликали українців подумати про виїзд з країни на зиму заради енергозбереження.

19 листопада президент України Володимир Зеленський заявив про те, що окупанти зруйнували близько 50% енергетичної інфраструктури Україна.

Того ж дня, 19 листопада, стало відомо про те, що Україна тестує отримання електроенергії з Європи.

22 листопада в "Укренерго" заявили, що окупанти можуть змінити тактику ударів по енергоструктурі. Також жителів столиці попередили, що потрібно готуватися до "найгірший сценарій".

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