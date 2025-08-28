Після втрати бази в Гостомелі 'Антонов' будує в Німеччині гігантський ангар: яким він буде

Компанія є одним з операторів важких транспортних літаків Ан-124 "Руслан".

Antonov Logistics Salis GmbH, яка є "дочкою" компанії "Антонов", побудує в аеропорту "Лейпциг/Галле" новий ангар, який буде обслуговувати літаки Ан-124 "Руслан". Про це повідомляє військово-технічний портал Defense Express.

Передбачається, що площа ангару становитиме 24 тисячі кв. м. Підготовчі роботи вже ведуться, а закінчити будівництво хочуть у 2027 році.

У Defense Express нагадують, що раніше головною базою "Антонова" був аеропорт у Гостомелі, однак з початком повномасштабного вторгнення Росії діяльність перенесли до аеропорту "Лейпциг/Галле".

Обслуговувати літаки в Україні сьогодні небезпечно, тому створення відповідних можливостей на закордонних потужностях логічний крок для компанії.

Довідка УНІАН. "Антонов" - один з операторів важких транспортних літаків Ан-124, які замовляють для транспортування вантажів (зокрема, військової техніки) по всьому світу.

Через свої характеристики Ан-124 займає майже унікальну нішу на світовому ринку. Фактично, його єдиним конкурентом виступає американський транспортний літак C-5 Galaxy, який експлуатується Повітряними силами США.

Минулого року УНІАН повідомив, що Україна припинила роботу над новим літаком типу Ан-225 "Мрія", оскільки "Антонов" вирішив зосередити ресурси на більш важливих для держави завданнях.

А ще раніше стало відомо, що авіазавод "Антонов" вирішили переорієнтувати на виробництво безпілотників замість літаків. Як зазначалось, це рішення дозволить краще задовольнити військові потреби нашої країни.

