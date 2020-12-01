За словами міністра, оформлення дозволів розпочнеться одночасно в наступних пунктах видачі дозволів: Ковель, Львів, Бориспіль, Коростень, Хмельницький, Вінниця, Ужгород.

Республіка Польща виділила Україні 2,5 тис. додаткових дозволів на вантажні автоперевезення в поточному році, серед яких 1,5 тис.універсальних і 1 тис. транзитних.

Про це повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури з посиланням на главу відомства Владислава Криклія.

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"Перші 2500 додаткових польських дозволів з 5000 вже надійшли в "Укртрансбезпеку". Як ми й обіцяли після переговорів з польськими колегами. Найближчим часом їх бронювання розпочнеться на транспортному порталі електронних послуг e-transport.gov.ua. "Укртрансбезпека" введе дозволи в електронну систему, коли всі бланки будуть доставлені на пункти видачі дозволів", - цитує прес-служба слова міністра.

Криклій додав, що оформлення дозволів розпочнеться одночасно в наступних пунктах видачі дозволів: Ковель, Львів, Бориспіль, Коростень, Хмельницький, Вінниця, Ужгород.

Наступні 2,5 тис. додаткових польських дозволів будуть передані польською стороною до 15 грудня цього року.

Зазначається, що термін дії квоти додаткових дозволів - 31 січня 2021 року.

Хронологія подій

20 листопада 2020 року Криклій повідомив про те, що Польща виділить українським автоперевізникам 5 тисяч додаткових дозволів на вантажні перевезення терміном дії до кінця січня 2021 року.

Раніше бізнес закликав Кабінет Міністрів України активізувати діалог з урядом Польщі про збільшення кількості дозволів для українських перевізників на здійснення міжнародних вантажних автомобільних перевезень у 2021 році як мінімум на 40 тисяч – до 200 тис.дозволів у 2021 році зі 160 тис. у 2020 році.

За словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, квота польських дозволів на здійснення міжнародних вантажних автомобільних перевезень повинна бути не менше 200 тис.дозволів на рік.

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Автор: Павло Степанець