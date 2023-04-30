З 1 травня для українських водіїв буде скасовано обов'язкове увімкнення денних ходових вогнів.

З 1 травня в Україні буде скасовано вимогу до українських водіїв, пов'язану з необхідністю додаткового позначення транспортного засобу в умовах недостатньої видимості в осінньо-зимовий період.

Згідно з пунктом 9.8 ПДР, з 1 травня для українських водіїв буде скасовано обов'язкове увімкнення денних ходових вогнів, або в разі їх відсутності - ближнього світла фар в денний час доби під час їзди поза населеними пунктами.

У період з 1 жовтня по 1 травня їзда з вимкненим ближнім світлом фар або ходовими вогнями є правопорушенням. У цьому випадку водієві загрожує штраф у розмірі 425 - 510 грн.

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Важливі новини для водіїв

На початку лютого 2023 року стало відомо, що в Києві спростили процедуру викупу машини зі штрафмайданчика. Кияни отримали можливість відразу отримати QR-код, щоб забрати евакуйовану машину, завдяки інтеграції додатків "Київ Цифровий" та "Дія".

Раніше для того, щоб забрати евакуйоване авто, потрібно було сфотографувати документи і чекати на рішення інспектора. З сервісом "Дія" послуга стала майже автоматичною.

15 лютого 2023 року в Раді запропонували ввести для водіїв нові штрафи. Йдеться про введення штрафів за порушення правил безпечного перевезення тварин в автомобілях.

Законопроектом пропонується зобов'язати водіїв перевозити тварин у спосіб, що не заважає керуванню транспортним засобом і дотриманню водієм правил дорожнього руху.

Водночас законопроектом пропонується ввести адміністративну відповідальність за порушення правил перевезення тварин. Визначено, що це має бути стягнення штрафу з водія в розмірі 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а при повторному порушенні протягом року - штрафу в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів.

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