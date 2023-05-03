Туреччина впустить тільки літак зі спікером парламенту Вірменії, який має прибути на зустріч Організації чорноморського економічного співробітництва.

Анкара заявила про закриття неба для вірменських рейсів у відповідь на встановлення у Вірменії пам'ятника на честь операції помсти вірмен младотуркам.

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, зазначивши при цьому, що для Туреччини це пам'ятник, який прославляє терористичні організації, які вбивали турків в Азербайджані в 1920-х роках, повідомляє Anadolu.

"Ми закрили наш повітряний простір", - заявив Чавушоглу, зазначивши, що Туреччина впустить лише літак зі спікером парламенту Вірменії, який має прибути на зустріч Організації чорноморського економічного співробітництва. Всі інші рейси, включаючи VIP-рейси, будуть неможливі.

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"Якщо вони продовжать, якщо пам'ятник не демонтують, ми будемо вживати додаткових заходів. Ми не можемо з цим змиритися", – додав Чавушоглу, зазначивши, що рішення про встановлення пам'ятника ухвалювала місцева, а не центральна влада.

Скандальний пам'ятник

25 квітня 2023 року в Єревані відкрили пам'ятник-фонтан на честь операції "Немезіс" – акції помсти вірмен младотуркам за геноцид 2015 року і вбивства вірмен в Баку в 1918 році.

Операція "Немезіс" - акція відплати партії "Дашнакцутюн" по вбивству лідерів Османської імперії, причетних до організації геноциду вірмен, а також лідерів Азербайджанської Демократичної Республіки, причетних, за твердженнями організаторів, до різанини вірмен в Баку в 1918 році. Назву отримала по імені грецької богині помсти Немезиди.

Наземний кордон між Вірменією та Туреччиною

Наземний кордон між Вірменією і Туреччиною закритий з 1993 року через вкрай складні відносини між ними. Один КПП цієї зими відкрили вперше за 35 років, щоб пропустити конвой з гуманітарною допомогою для постраждалих від землетрусу.

Минулого разу пункт пропуску відкривали в 1988 році через землетрус у Вірменії.

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