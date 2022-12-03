Створено й новий дизайн підстаканників, який відображає силу української залізниці та залізних людей.

2 грудня із залізничного вокзалу в Києві відправився перший потяг з оновленим кавово-чайним меню. Відтепер у потягах дальнього сполучення можна замовити не лише класичний чорний чай, а й навіть каркаде. І кілька авторських чаїв на вибір. Наприклад, з мелісою.

Як йдеться в сюжеті ТСН, усе це подаватимуть у склянках та підсклянниках. Їх нарешті повертають. Також в цю "компанію" приєднується цукор-рафінад, який можна назвати колекційним, бо на кожній упаковці зображені малюнки, які символізують потяги перемоги. Цей цукор можна буде придбати в "Залізній крамничці" на залізничному вокзалі Києва.

До кінця грудня поступово на всіх рейсах "Укрзалізниці" пасажирам стануть доступними:

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оновлений класичний чай трьох видів (чорний цейлонський, зелений китайський, фруктовий американський);

нова колекція авторських чаїв (карпатський трав’яний, подільський з м’ятою, поліський з чебрецем);

натуральна мелена кава (100% арабіка, американо або еспресо);

дріп-кава (specialty coffee - 100% арабіка з конкретного регіону Бразилії).

Нагадаємо, підстаканники з часів коронавірусу перестали використовувати у поїздах. Але тепер їх повертають у новому форматі. Створено новий дизайн підстаканників, який відображає силу української залізниці та залізних людей, що від початку війни продовжують евакуювати, доставляти, зігрівати та турбуватись про пасажирів, підтримуючи дороги життя України. Ці колекційні підстаканники також будуть доступні у "Залізній крамниці", а повернення звичайних підстаканників на всі рейси очікується до кінця грудня.

Меню в "Інтерсіті+" від УЗ

Національний залізничний перевізник "Укрзалізниця" повернув гарячі обіди до швидкісних поїздів категорії "Інтерсіті+". Тепер у пасажирів є можливість скуштувати обід "Козацький драйв" з курячим шашликом та картоплею по-селянськи або плов по-кримськотатарськи "Шлях додому".

Вартість оновленого ланчбоксу становить 125 гривень. Замовити його можна безпосередньо у поїзді під час мандрівки та в додатку, чат-боті або на сайті "Укрзалізниці" при оформленні квитка.

Також в поїздах "Інтерсіті+" на постійній основі працюють кафе, де можна придбати чай, каву, воду, хот-доги, сендвічі, десерти та снеки.

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