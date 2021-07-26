Одним із законів передбачено звільнення від сплати ПДВ до 1 січня 2026 року операцій з ввезення електрокарів і авто на газі.

Голова парламенту Дмитро Разумков підписав закони щодо стимулювання розвитку електричного транспорту в Україні.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Верховної Ради.

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Так, спікер підписав закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо стимулювання розвитку галузі електричного транспорту в Україні" (№3476). Документ має на меті стимулювання розвитку виробництва в Україні електромобілів, зарядних пристроїв та комплектуючих виробів до них. Зі свого боку, це дозволить створити нові робочі місця і збільшити частку автовиробництва і суміжних галузей у ВВП країни.

Відповідно до закону, тимчасово, до 1 січня 2031 року звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення в Україну товарів підприємствами, які мають, створюють або модернізують виробничі потужності для промислового виробництва електромобілів.

Законом також тимчасово, до 1 січня 2026 року, звільняються від оподаткування ПДВ операції з ввезення на митну територію України та з постачання на митній території України нових транспортних засобів, оснащених двигунами внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, що працюють виключно на стислому природному газі метані, зрідженому природному газі метані або біогазі.

Разумков також підписав закон "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо стимулювання розвитку галузі електричного транспорту в Україні" (№3477).

Згідно з документом, до 1 січня 2031 року товари, що ввозяться на митну територію України підприємствами, які мають, створюють або модернізують виробничі потужності для промислового виробництва транспортних засобів, звільняються від оподаткування ввізним митом, якщо вони ввозяться підприємствами для власного виробництва.

Зазначені законодавчі ініціативи направлені на підпис президенту України.

Електротранспорт в Україні: що необхідно знати

14 липня 2021 року Міністерство інфраструктури повідомило, що в Україні можуть ввести заборону на ввезення та реєстрацію автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння. Документ був розроблений для стимулювання українців до переходу на електромобілі.

Закони щодо стимулювання розвитку галузі електричного транспорту парламент ухвалив 15 липня. Вони набирають чинності з 1 січня 2022 року.

У квітні "Укравтодор" і Європейський банк реконструкції та розвитку почали проект з розвитку інфраструктури для електротранспорту.

22 липня 2021 року з'явилася інформація про те, що в Україні може з'явитися завод з виробництва електрокарів.

Автор: Вікторія Токарєва