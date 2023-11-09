Лідером жовтневого ринку в сегменті нових легкових гібридів став Nissan Qashqai.

У жовтні автопарк України поповнили 1792 гібридних легкових авто, що є рекордним показником за останні 22 місяці.

Як повідомляє "Укравтопром", частка нових авто в цій кількості становила 59%. Зазначається, що в сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів став Nissan Qashqai - 207 авто. Другий результат у Toyota RAV-4 - 151 автомобіль. Третій місце посідає Toyota Corolla Cross - 102 автомобіля.

При цьому в реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками першість у Ford Fusion US - 58 авто. Також у лідерській трійці: Toyota Prius - 53 авто та Ford C-Max - 50 авто.

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Всього від початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 13,8 тис. гібридних легковиків (8,9 тис. нових та 4,9 тис. авто з пробігом).

Гібридне авто

Високоекономічне авто, котре рухається завдяки системі "електродвигун — двигун внутрішнього згорання", споживаючи як пальне, так і заряд електроакумулятора. Головна перевага гібридного автомобіля — зменшення споживання пального та шкідливих викидів.

Український ринок авто – останні новини

Станом на початок листопада 2023 року повідомлялося, що в Україні зростає попит на спецавтомібілі. Від початку 2023 року український парк вантажних та спецавтомобілів поповнився на 9,1 тис нових машин. Це на 67% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Пізніше також повідомлялося, що з початку цього року український авотопарк поповнився на майже 28,7 тис. електрокарів. В Україні за рік майже в тричі збільшився попит на електромобілі.

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