За даними "Укравтопрому", загальна митна вартість завезених в Україну в 2022 році авто склала майже 3 млрд доларів.

За минулий 2022 рік в Україну було імпортовано 412,9 тис. легкових авто, загальна митна вартість яких склала майже 3 млрд доларів.

Як повідомляє "Укравтопром", відносно попереднього року кількість ввезених машин зменшилась на 38%, а їх митна вартість - на третину.

Зазначається, що частка нових автомобілів в імпорті минулого року становила 10%.

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"Найбільшим постачальником легковиків в Україну виявилась Німеччина. За рік з ФРН було ввезено понад 142,5 тис. авто на суму 729,3 млн доларів", - йдеться в повідомленні.

На другому місці Франція - 41,1 тис. одиниць (на $131,5 млн). Третьою за кількістю ввезених в Україну авто стала Японія - 34 тисячі. Митна вартість японського імпорту становила майже $377 млн. Четвертий результат у США - 33,9 тис. авто на $468 млн. Замикає лідерську п'ятірку Польща, з результатом 26 тис. легкових авто (на $172 млн).

Ринок легкових авто в Україні

Як повідомляв УНІАН, за перший місяць 2023 року українці придбали та зареєстрували близько 3 тис. нових легкових автомобілів.

Також у січні в Україні було зареєстровано 703 нових комерційних вантажних та спецавтомобілів. Крім того, у січні українці зареєстрували 11,5 тис. вживаних легкових автівок, ввезених з-за кордону.

Також у січні український автопарк поповнили майже 1,3 тис. електромобілів. Крім того, в Україні за січень зменшилась кількість авто з традиційними двигунами.

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