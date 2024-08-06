Міжнародні обмеження призвели до дефіциту у Росії кулькових підшипників, через що стало вкрай важко обслуговувати транспорті засоби.

Державна компанія "Російська залізниця" ("Российские железные дороги"‎, РЖД) зіткнулася з "‎неминучим крахом"‎ через брак локомотивів, викликаний західними санкціями, запровадженими через війну. Про це з посиланням на російські ресурси повідомляє Newsweek.

Санкції призвели до дефіциту кулькових підшипників, що вплинуло на обслуговування локомотивів. Це призвело до збільшення кількості несправностей у поїздах мережі.

За словами першого заступника генерального директора держкомпанії "‎Российские железные дороги"‎ Сергія Кобзєва, "ситуація є критичною". "Повний колапс всієї залізничної мережі в країні може статися за лічені дні", – повідомляє Newsweek.

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Керівникам компанії нібито наказано працювати до "повної знемоги". Тим, хто не впорається, погрожують звільненням.

Підтвердити достовірність цих даних наразі неможливо. Втім, ще у минулому році РЖД повідомляли, що кількість поїздів, призупинених через брак критично важливих деталей, зросла більш ніж удвічі.

У лютому в РЖД заявили, що це питання особливо загострилося в останньому кварталі 2023-го.

Диверсії на російській залізниці

Окрім дефіциту критично важливих запчастин, однією з проблем російської залізниці є диверсії. Раніше, нагадаємо, партизани руху АТЕШ вивели з ладу залізничну гілку під Єкатеринбургом, яку РФ використовувала для перевезення боєприпасів з Північної Кореї.

А ще раніше партизанський рух АТЕШ влаштував диверсію на залізниці в російському місті Ярославль.

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