Тимчасовий об’їзд відповідає параметрам дороги третьої категорії та розрахований не лише на легковий, але і на вантажний транспорт.

На Київщині поблизу села Борщів побудували тимчасову об'їзну дорогу поруч зі зруйнованим мостом.

Таким чином, сполучення між Києвом та Полтавою дорогою М-03 відновлено, повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

За його словами, тимчасовий об’їзд відповідає параметрам дороги третьої категорії та розрахований не лише на легковий, але і на вантажний транспорт. Це критично важливо, адже магістраль М-03 є однією з ключових у країні.

У найкоротші терміни дорожники влаштували через річку Трубіж сім водопропускних труб, ґрунт укріпили геотекстильною решіткою, на шар піску поклали щебенево-піщану суміш, зверху – асфальтобетонне покриття та встановили відповідні дорожні знаки.

"Поки в країни триває війна, логістичні зв'язки на звільнених територіях налагоджуємо завдяки тимчасовим об'їзним шляхам та переправам. Вони не лише забезпечують доставлення вантажів у постраждалі куточки, але й допомагають налагоджувати та відновлювати життєдіяльність населених пунктів, звільнених з російської окупації. На Київщині нам вже вдалося відновити рух на усіх зруйнованих переправах окрім тих, які потребують розмінування", - сказав міністр інфраструктури.

Нагадаємо, що на Житомирщині, на автомобільній дорозі Р-02 Київ - Іванків – Овруч також завершені роботи з влаштування тимчасової переправи. Рух автотранспорту дозволено у реверсному режимі.