Студенти технологічного університету Ейндховена в Нідерландах створили автомобіль з перероблених відходів.
Про це повідомляє Reuters.
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Над створенням автомобіля працювала група студентів з 22 осіб. Автомобіль отримав назву Luca.
Для виготовлення автомобіля студенти використовували лляну тканину, побутове сміття, використані ПЕТ-пляшки та пластик з океану.
Кузов складається з матеріалу, який використовується для виготовлення дитячих іграшок та кухонного приладдя.
Сидіння авто наповнені кокосовою стружкою та кінським волосом.
Автомобіль оснащений двома електродвигунами із заднім приводом. Максимальна швидкість 90 км/год.
Вага автомобіля 360 кг без акумуляторів і 400 кг — з ними. Без підзарядки автомобіль зможе проїхати 220 км.
Чи планується серійний випуск автомобіля і яка його собівартість не повідомляється.
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