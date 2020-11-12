Кузов складається з матеріалу, який використовується для виготовлення дитячих іграшок та кухонного приладдя.

Студенти технологічного університету Ейндховена в Нідерландах створили автомобіль з перероблених відходів.

Про це повідомляє Reuters.

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Над створенням автомобіля працювала група студентів з 22 осіб. Автомобіль отримав назву Luca.

Для виготовлення автомобіля студенти використовували лляну тканину, побутове сміття, використані ПЕТ-пляшки та пластик з океану.

Кузов складається з матеріалу, який використовується для виготовлення дитячих іграшок та кухонного приладдя.

Сидіння авто наповнені кокосовою стружкою та кінським волосом.

Автомобіль оснащений двома електродвигунами із заднім приводом. Максимальна швидкість 90 км/год.

Вага автомобіля 360 кг без акумуляторів і 400 кг — з ними. Без підзарядки автомобіль зможе проїхати 220 км.

Чи планується серійний випуск автомобіля і яка його собівартість не повідомляється.

Автомобілі, що літають

У січні 2019 року в США компанія Boeing протестувала таксі, що літає. Авто вертикально піднялося в повітря, зависло та успішно приземлилося.

7 березня 2019 року в Женеві показали летючий автомобіль.

16 травня 2019 року в Німеччині показали безпілотне летюче таксі.

На початку листопада 2020 року в Південній Кореї протестували безпілотне летюче таксі.

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Автор: УНІАН