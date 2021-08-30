Пасажири своїми очима бачили, як прусак залазив під матрац сплячого чоловіка.

Пасажири поїзду, що прямував з Одеси до Харкова, поскаржилися на полчища тарганів. Комахи "окупували" вагон і лазять навіть по сплячім людям, які не підозрюють про таке "сусідство".

Про поїздку з тарганами очевидці повідомили Telegram-каналу "Одеса Info".

Пасажири помітили, що комахи повзають по всьому вагону. Таргани намагалися з'їсти метелика. Коли чоловік спробував "хлопнути" їх шльопанцем, вони швидко розбіглися. Комахи повзали по підлозі, стінах і навіть по людях, які спали на матрацах.

Читайте такожУ метро Києва стався збій в системі оплати за проїзд"Оплату за проїзд у поїздах підвищують майже кожен місяць, а про комфорт пасажирів ніхто думати не збирається. Так, пасажири поїзда № 252" Одеса – Харків " поділилися в мережі шокуючим відео, на якому чітко видно, як прусаки бігають по вагону № 10. Та й не тільки по стінах і підлозі, а навіть по солодко сплячим людям", - зазначено в повідомленні.

За словами пасажирів, які знімали тарганів на відео, через полчища комах вони не змогли заснути. Попри втому від виснажливої поїздки, люди не зімкнули очей.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що "Укрзалізниця" продовжила обмеження руху поїздів у Донецькій області.

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Автор: Поліна Кузенко