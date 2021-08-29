У Запоріжжі чотири вантажні вагони зійшли з рейок, тому пасажирські рейси змінили маршрути / фото REUTERS
Під станцією Запоріжжя-2, що в Олександрівському районі міста Запоріжжя, чотири вагони вантажного поїзда зійшли з рейок.
Про це вранці 29 серпня повідомили у прес-службі "Укрзалізниці".
Через сходження вагонів кілька пасажирських рейсів курсуватимуть зміненим маршрутом через Запоріжжя-Ліве - Вільнянськ - Запоріжжя-1.
Зокрема, очікується затримка до 2 годин поїздів:
- №72 Київ - Запоріжжя,
- №142 Маріуполь - Одеса,
- №120 Запоріжжя - Львів,
- №119 Львів - Запоріжжя,
- №116 Київ - Бердянськ.
"Перепрошуємо за незручності та просимо пасажирів уважно стежити за оновленнями інформації", - зазначили в "Укрзалізниці".
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