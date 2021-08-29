Через сходження вагонів кілька пасажирських рейсів курсуватимуть зміненим маршрутом.

Під станцією Запоріжжя-2, що в Олександрівському районі міста Запоріжжя, чотири вагони вантажного поїзда зійшли з рейок.

Про це вранці 29 серпня повідомили у прес-службі "Укрзалізниці".

Через сходження вагонів кілька пасажирських рейсів курсуватимуть зміненим маршрутом через Запоріжжя-Ліве - Вільнянськ - Запоріжжя-1.

Зокрема, очікується затримка до 2 годин поїздів:

№72 Київ - Запоріжжя,

№142 Маріуполь - Одеса,

№120 Запоріжжя - Львів,

№119 Львів - Запоріжжя,

№116 Київ - Бердянськ.

"Перепрошуємо за незручності та просимо пасажирів уважно стежити за оновленнями інформації", - зазначили в "Укрзалізниці".

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Автор: Катерина Комолова