Така реакція Ілона Маска пов'язана з тим, що його компанію не запросили на присвячений електрокарам захід в Білому домі.

Бізнесмен Ілон Маск образився на Адміністрацію президента США Джо Байдена за упереджене ставлення до компанії Tesla, в якій мільярдер є головним виконавчим директором.

Про це повідомляє Bloomberg.

Така реакція Ілона Маска пов'язана з тим, що його компанію не запросили на присвячений електрокарам захід в Білому домі.

Бізнесмен, який виступив у вівторок на конференції Code Conference в Беверлі-Хіллз, штат Каліфорнія, сказав, що адміністрація перебуває під надмірним впливом профспілок.

"Він жодного разу не згадав Tesla і похвалив GM і Ford за революцію електромобілів. Це не сама дружня адміністрація. Здається, вона контролюється профспілками", - припустив Маск.

Мільярдер заявив, що хотів би бачити президента більш центристським.

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Днями засновник компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск знову став найбагатшою людиною світу за рейтингом журналу Forbes. Сталося це на тлі зростання акцій Tesla.

Акції компанії з виробництва електромобілів Tesla найбільше зросли з лютого цього року. Тому 27 вересня Ілон Маск став багатшим на 3,8 мільярда доларів і на момент закриття ринків мав статки на рівні 203,4 мільярда доларів.

Він перевершив Безоса, статок якого в цей день скоротився на 1 млрд доларів - до $197,7 млрд - через зниження акцій Amazon на 0,6%.

Автор: Денис Прядко