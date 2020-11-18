За словами Кубракова, із запланованих на 2020 рік 4200 км доріг державного значення на фініші – 3900 км.

17 листопада 2020 року Олександр Кубраков відзвітував за перший рік роботи на посаді очільника «Укравтодору». Про це повідомляється на офіційній сторінці «Укравтодору» в Facebook.

«Я персонально відповідаю за кожну витрачену гривню у цьому році. Будь-які спекуляції закінчаться спекуляціями, а побудовані дороги залишаться на десятиліття. Результати нашої роботи дуже помітні в цьому році, їх не вдасться заховати, і сказати, що це було побудовано у минулі роки – це все побудовано чи добудовано у 2020 році. Більше, ніж в будь-який інший рік за весь період Незалежності», – сказав Олександр Кубраков.

За словами Кубракова, із запланованих на 2020 рік 4200 км доріг державного значення на фініші – 3900 км. Це означає, що ділянки вже здаються в експлуатацію, закінчується влаштування верхнього шару або ж вже завершено. У лідерах – Харківська, Закарпатська, Луганська та Запорізька області.

«У 2020 році не залишилося жодної області без проєктів «Великого будівництва». Чимало доріг, які ремонтуємо, оновлюються одразу кількох областях, приміром: Н-13 Львів – Самбір – Ужгород, M-18 Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта, М-12 Стрий — Тернопіль — Кропивницький — Знам'янка, М-03 Київ – Харків – Довжанський. Зшиваємо Україну», - зазначив він.

Як підкреслив голова «Укравтодору», на відміну від попередніх років, коли ремонти визначалися особистими політичними пріоритетами керівництва держави, у 2020 вперше Укравтодор застосував існуючу з 2011 року Методологію пріоритизації ремонтів. У 2021 році система буде вдосконалена у рамках впровадження системи управління якості.

«У рамках «Великого будівництва» запустили Національну програму відновлення мостів – це перший план заходів з оновлення мостового господарства та його сталої експлуатації у майбутні роки. Уже відремонтовано 78 мостів та шляхопроводів, всього у 2020 введемо у експлуатацію 100 штучних споруд. Вже ввели в експлуатацію чотири мости-довгобуди – в Івано-Франківській, Закарпатській та Чернівецькій областях. Відбудовані мости у Донецькій області, які зруйновані за роки війни на Сході України», - розповів Кубраков.

За його словами, ключовий проєкт 2020 року – Запорізький міст.

«Навесні підписали договір з підрядником – компанією «Онур» і до кінця року відкриємо рух мостом через річку Старий Дніпро з Хортиці до Бабурки. Повністю роботи будуть завершені за 2 роки, а не 4, як це було передбачено контрактом. Пришвидшення забезпечується паралельним проведенням робіт на двох мостах, 500 спеціалістами, які будують і вдень, і вночі. При цьому, якість цілодобово контролюється незалежним технаглядом», - підкреслив керівник «Укравтодору».

Завдяки Національній програмі «Велике будівництво» тільки в дорожньому будівництві буде створено близько 150 тисяч нових робочих місць. Програма стартувала з 1 березня і по всій країні її вже реалізовують десятки тисяч людей.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН